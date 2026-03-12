Valsa Tizi-Oualou ci crede | C’è un clima positivo

Valsa, Tizi-Oualou afferma che c’è un clima positivo e crede nella squadra. Durante la gara 1 contro Piacenza, Amir Tizi-Oualou ha mantenuto un atteggiamento calmo, invitando l’ambiente e i compagni alla tranquillità. Tuttavia, quando l’arbitro ha fischiato l’inizio della partita, il palleggiatore francese si è trasformato in un vero e proprio protagonista dell’agonismo.

Protagonista nel bene e nel male di una gara 1 contro Piacenza sulle montagne russe, Amir Tizi-Oualou predica calma all’ambiente e ai suoi compagni, una tranquillità che nel momento in cui l’arbitro fischia l’inizio della partita si trasforma in puro agonismo per il palleggiatore francese. "Siamo tranquilli, sappiamo che gara 2 – sabato alle 18, ndr – sarà diversa perché siamo fuori casa, ma sappiamo anche che se la ricezione ci aiuta possiamo metterli in grande difficoltà". In gara 1 la promessa transalpina è stata imprecisa nelle alzate ma capace di aumentare il livello di gioco e dell’agonismo per condurre i suoi alla rimonta e al successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

