Vallata la banda della marmotta colpisce ancora | doppia esplosione nella notte

Nella notte, nella zona centrale di Vallata, un gruppo di sconosciuti ha fatto esplodere il bancomat della filiale BPER Banca in corso J. Si tratta del secondo episodio di questo tipo nella stessa area, attribuito alla cosiddetta

Bancomat della BPER di corso J. Kennedy fatto saltare in aria: sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e vigilanza privata Nuovo colpo della cosiddetta "banda della marmotta" nel cuore dell'Irpinia. Nella notte, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale BPER Banca, situata in corso J. Kennedy a Vallata, un comune di circa 2.500 abitanti nel cuore della Baronia, area interna della provincia di Avellino. Sul posto sono accorsi tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della vigilanza privata. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire all'identità dei responsabili, ora ricercati su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La banda della marmotta colpisce ancora: un altro bancomat salta in aria

Leggi anche: Bancomat fatti esplodere nella notte. Sgominata la "banda della marmotta": colpivano anche in Ciociaria

Altri aggiornamenti su Vallata la banda della marmotta...

Temi più discussi: Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamere; Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso; Castel di Sasso diventa smart: arriva fibra ottica nel piccolo borgo casertano, connessioni oltre 1 Gbps.

Vallata, la banda della marmotta torna a colpire: fatto esplodere Atm con una doppia caricaLa banda della marmotta torna a colpire a Vallata. Nel mirino dei malviventi lo sportello Atm della filiale della Bper, fatto esplodere con una doppia carica alle 4 e 30 del mattino. ilmattino.it

Vallata, fanno saltare il bancomat della Bper: nuovo raid della banda della marmottaVALLATA- Una violenta esplosione alle 4:29 di questa mattina. L’ennesimo raid della banda della marmotta, la tecnica esplosiva utilizzata per i colpi ai danni di filiali bancarie e postali. I ... irpinianews.it

Ai piedi del Gran Paradiso si apre una vallata di meraviglia, dove scoprire alcuni degli angoli più belli del Piemonte https://bit.ly/47phkqF facebook