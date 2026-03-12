Vallata | doppia esplosione al bancomat BPER caccia

A Vallata, un comune con circa 2.000 abitanti, si sono verificate due esplosioni che hanno danneggiato il bancomat della banca BPER situato in corso J. Kennedy. Le esplosioni si sono verificati nel corso della notte e hanno causato danni all'area circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Una doppia deflagrazione ha colpito il bancomat della BPER in corso J. Kennedy a Vallata, un comune di circa 2.500 abitanti nel cuore della Baronia. Nella notte di giovedì 12 marzo 2026, ignoti hanno utilizzato la tecnica esplosiva per forzare lo sportello automatico e impossessarsi del denaro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della vigilanza privata. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente i rilievi tecnici per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili, ora ricercati su tutto il territorio irpino. Il Modus Operandi nella Profonda Irpinia. L'episodio non si presenta come un fatto isolato, ma rientra in una serie di precedenti registrati nella provincia di Avellino.