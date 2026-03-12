Valeria Graci, nota per la sua partecipazione a Miss Italia come Numero 17, ha recentemente raccontato di aver vissuto un momento di svolta con la trasmissione Zelig, lasciando alle spalle un'esperienza a Sanremo. In un'intervista, ha parlato di come la sua carriera si sia evoluta tra verità crudele e comicità, descrivendo la sua immagine in costume intero e risposte preconfezionate, senza poter essere confusa con altri.

Milano Miss Italia, Numero 17. Ovvero: Valeria Graci. In costume intero e risposte preconfezionate. Impossibile confonderla. Lei e la sua amica Katia (Follesa). Che qualche giorno fa sul palco di Zelig 30 hanno fatto vedere di funzionare ancora una meraviglia. Ora però si balla da sola. E piuttosto bene. Se si pensa che domenica il Manzoni è già tutto esaurito per il suo "Volevo essere io", scritto dall’attrice milanese insieme alla regista Francesca Zanni. One woman show. Per ridere della propria vita. O provarci almeno. Valeria, mica facile essere sé stessi. "È una grande sfida. Lo cantava anche Lucio Dalla che l’impresa eccezionale è essere normali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valeria Graci in “Volevo essere io“: "Con Zelig svoltai, rimpiango Sanremo. Racconto la verità crudele e comica"

