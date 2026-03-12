La Val Seriana sta vivendo una crescente congestione del traffico, con il sindaco di Alzano che denuncia come la strada principale non sia più in grado di gestire il volume di veicoli quotidiano. Le autorità locali osservano un aumento costante di auto che attraversano la zona, portando a lunghe code e difficoltà nella circolazione. La situazione si fa sempre più critica e richiede interventi immediati.

Bergamo, 12 marzo 2026 – Sarà uno dei principali problemi che dovrà affrontare, una volta eletto, il nuovo presidente della Provincia di Bergamo (la sfida è in programma domenica 15 marzo tra il dem Pasquale Gandolfi, l’inquilino uscente di via Tasso, e Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra che ha già guidato l’ente dal 2018 al 2021). La situazione La situazione della viabilità in Val Seriana è infatti da tempo peggiorata con incidenti e code quasi quotidiani. “Ormai siamo arrivati ad una situazione insostenibile - spiega il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi -. Non passa giorno senza un incidente, spesso grave. Ogni volta che si prende la strada non si sa se si arriverà a casa in orario o se si resterà bloccati per ore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val Seriana soffocata dal traffico, l’allarme del sindaco di Alzano: “Strada non più adeguata al volume di auto”

Articoli correlati

Leggi anche: Casnigo, frontale tra due auto: paralizzata la viabilità in Val Seriana

Dalla Regione 14,3 milioni di euro per trenta opere in Val Seriana e Val di Scalve: “Contro lo spopolamento della montagna”Tra i progetti finanziati: la ciclopedonale sulla Ciclovia Milano-Monaco e il Polo biodiversità Orobie bergamasche ad Ardesio È partito oggi,...