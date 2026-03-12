Vacanza da sogno si trasforma in un incubo dipendente Asl torna a casa dopo l' odissea in Medio Oriente

Tre amici di Caserta hanno vissuto un’esperienza difficile, restando bloccati prima in Thailandia e poi ad Abu Dhabi a causa del conflitto in Medio Oriente. Dopo aver trascorso un periodo in fuga, sono tornati a casa, segnati dall’odissea. Uno di loro, dipendente dell’Asl, ha vissuto in prima persona questa lunga e complicata avventura.

Una vacanza da sogno si trasforma in un vero e proprio incubo. Succede a tre amici casertani che sono rimasti bloccati prima in Thailandia e poi ad Abu Dhabi per il conflitto in Medio Oriente. Protagonisti della vicenda Tommaso Grandinetti, Gaetano Caprio (riusciti a rientrare nei giorni scorsi) e Cesare Panaro, quest’ultimo dipendente dell’Asl di Caserta e rientrato solo da poche ore in Italia. Una vera e propria odissea. I tre erano in Thailandia per un viaggio di piacere in un’isola nei pressi di Phuket. Nel momento in cui c’è stato l’attacco all’Iran, con decine di voli cancellati, i tre si sono recati immediatamente a Phuket dove hanno preso i primi contatti con l’ambasciata italiana e dopo un paio di giorni riescono a imbarcarsi su un volo per Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

