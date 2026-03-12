Usa scomparso il generale Neil McCasland | si occupava di UFO

Il generale Neil McCasland, noto per aver lavorato su questioni legate agli UFO, è scomparso. L'Aeronautica Militare afferma che McCasland ha ricoperto ruoli di grande responsabilità all’interno dell’esercito statunitense, occupandosi di incarichi delicati. La notizia della sua scomparsa viene comunicata senza ulteriori dettagli sul suo passato o le circostanze.

Il generale di divisione in pensione dell’Aeronautica Militare William Neil McCasland, 68 anni, ha lasciato la sua casa di Albuquerque a piedi intorno alle 11:00 del 27 febbraio e da allora non è stato in contatto con familiari o amici, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa. Il suo cellulare è stato dimenticato, ha riferito l’ufficio dello sceriffo alla CNN. L’ufficio dello sceriffo ha emesso un’allerta Silver il giorno successivo, che è ancora in vigore. Un “problema medico” non specificato ha reso le ricerche più urgenti. “Grazie al suo background e alle consolidate collaborazioni, il BCSO sta collaborando strettamente con diverse agenzie”, tra cui l’ufficio di Albuquerque dell’FBI e la base aerea di Kirtland, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

