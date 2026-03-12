Usa il bancomat dell' ex dopo la rottura ma l' assolvono | Non c’è prova di furto e la vittima poteva bloccare la carta

Un uomo ha utilizzato il bancomat dell'ex partner dopo la fine della relazione, ma è stato assolto perché non sono emerse prove di furto e la vittima poteva bloccare la carta. La carta era sempre rimasta nel cassetto di casa e il pin era noto a entrambi. L’uso della carta per le spese familiari era una consuetudine tra i due.

Determinante la mancanza di prove e il fatto che la tessera bancaria fosse in un cassetto accessibile a entrambi e che la donna la utilizzasse quando erano una coppia Usa il bancomat che era sempre stato nel cassetto di casa, il pin è noto ad entrambi e l'utilizzo per le spese familiari era una prassi consolidata. Prassi proseguita anche dopo la fine della relazione. Era responsabilità del titolare del bancomat bloccare la carta o cambiare il pin. Con questa motivazione, i giudici della Corte d'appello penale di Perugia hanno riformato integralmente la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di una donna, assolvendola dall'accusa di furto.