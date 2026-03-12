Us Legnanese non solo Coppa Bernocchi | un anno ricco di sport anche a piedi

Il 2026 per il territorio legnanese non si limita alla Coppa Bernocchi, ma si caratterizza anche per un intenso programma di attività sportive, inclusi eventi podistici. Durante l’anno, sono stati organizzati vari incontri e manifestazioni che hanno coinvolto atleti e appassionati, offrendo opportunità di praticare e vivere lo sport in diverse modalità e contesti. Le iniziative hanno avuto luogo in varie location della zona, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

Legnano (Milano), 12 marzo 2026 – Sport, formazione e cultura: è partendo da questi tre elementi chiave, sottolineati ieri anche dal sindaco Lorenzo Radice, che si può descrivere l’attività della Us Legnanese 1913, la società sportiva che ha il suo principale appuntamento annuale nell’organizzazione della Coppa Bernocchi ma che ieri, a Palazzo Malinverni, ha una volta di più colto l’occasione per fornire la dimensione ben più ampia del suo raggio d’azione illustrando il programma annuale delle attività. A presentare il calendario che guarda allo sport come punto di partenza, ma non come unico orizzonte ha pensato il presidente, Luca Roveda,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Us Legnanese, non solo Coppa Bernocchi: un anno ricco di sport, anche a piedi Articoli correlati Pilates: lo sport ricco di benefici, da fare anche a casaTra tutti gli sport il pilates è quello ricco di benefici, ottimo per tonificare la muscolatura del nostro corpo e aiutarci a recuperare equilibrio... Ci siamo, HBO Max da oggi è anche in Italia. E non è solo serie super iconiche e grandi film: si occupa anche di sportCon HBO Max Italia, la costellazione delle piattaforme streaming nel nostro paese si arricchisce di un nuovo soggetto pronto a cambiare i giochi sul... Tutto quello che riguarda Coppa Bernocchi Discussioni sull' argomento Us Legnanese, non solo Coppa Bernocchi: un anno ricco di sport, anche a piedi; US Legnanese, tanta bici e podismo ma anche attenzione ai giovani, alle scuole, alla mobilità sostenibile; US Legnanese. Tutti gli appuntamenti della stagione 2026, tra ciclismo e running: impegno verso giovani, scuole e ambiente; L’Us Legnanese 1913 presenta la stagione 2026 con il maratoneta Danilo Goffi. US Legnanese, tanta bici e podismo ma anche attenzione ai giovani, alle scuole, alla mobilità sostenibileIl programma stagionale comprende corse ciclistiche per ragazzi e ragazze, la Coppa Bernocchi, la StraLegnanese e la sua versione notturna, ma anche iniziative per le scuole e per la diffusione della ... legnanonews.com Il programma stagionale comprende corse ciclistiche per ragazzi e ragazze, la Coppa Bernocchi , la #StraLegnanese e la sua versione notturna, ma anche iniziative per le scuole e per la diffusione della bicicletta con un utilizzo consapevole U.S. Legnanese 1 - facebook.com facebook