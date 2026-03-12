Durante una discussione in Aula, il ministro ha accusato un leader politico di essersi inginocchiato a un altro esponente straniero. La scena ha scatenato una forte confusione tra i presenti, con alcuni parlamentari che si sono rivolti agli altri con toni agguerriti. Nel frattempo, davanti a una scuola di Morbegno, alcuni studenti hanno assistito a una rissa tra adulti, con calci e spintoni sotto gli occhi di tutti.

Una gazzarra davanti agli studenti di una scuola di Morbegno, arrivati al Senato per seguire i lavori parlamentari. È quella che si scatenata durante il question time tra il ministro Adolfo Urso e Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, durante il suo intervento, aveva denunciato che Urso nel 2016 “non faceva il parlamentare, ma aveva una società che si occupava di investimenti in Iran, faceva l’amico degli iraniani: lo definì ‘amico dell’Iran’ Matteo Salvini, non io”. Da qui l’accusa di occuparsi del governo iraniano, e non dell’Italia. Urso aspetta che il suo microfono sia di nuovo acceso e, anziché rispondere all’interrogazione successiva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urso: “Renzi si inginocchiò a Rouhani”. Bagarre in Aula, Ronzulli a leader Iv: “Tira i calci sotto il banco come i bambini?”

Articoli correlati

Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani"Battibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso.

Bagarre al Senato tra Renzi e Urso. Il leader di IV: "Amico dell'Iran". Il ministro: "Ti inginocchiasti a Rohani"Momenti di tensione al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso che si accusano reciprocamente di rapporti con il regime iraniano.

Tutti gli aggiornamenti su Urso Renzi si inginocchiò a Rouhani...

Renzi accusa Urso: Amico dell'Iran. Ma dimentica quando si inginocchiava a Rohani e copriva le nostre statueClima incandescente al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso. Botta e risposta al vetriolo tra il leader di Italia Viva e il ministro delle Imprese, che si sono accusati a vicenda di rapporti con il ... msn.com

Duello tra Renzi e Urso al Senato su accise e IranMomenti di tensione al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso che si accusano reciprocamente di rapporti con il regime iraniano. Il leader di Italia viva dice che il ministro delle Imprese, nel 2016 , ... repubblica.it