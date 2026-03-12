Urbisaglia | Comune e Pro Loco si scontrano sui fondi

Nel comune di Urbisaglia si è acceso un confronto tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Natalini, e l’associazione Pro Loco, a causa di divergenze sulla gestione dei fondi destinati ai beni culturali e alle risorse pubbliche. La questione riguarda le modalità di distribuzione e utilizzo delle risorse, che hanno portato a tensioni tra le parti coinvolte.

La gestione dei beni culturali e delle risorse pubbliche nel comune di Urbisaglia è al centro di una profonda crisi di fiducia tra l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Natalini e l’associazione Pro Loco. Le tensioni sono esplose a seguito della richiesta del Comune di ottenere le chiavi del magazzino e la completa documentazione contabile relativa alla gestione dei monumenti e del parco archeologico, documenti che finora non sono stati forniti nonostante la scadenza della convenzione sia ancora lontana di un anno. Il nodo centrale della controversia riguarda la trasparenza finanziaria sull’impiego dei fondi pubblici destinati alla biglietteria e alle attività culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

