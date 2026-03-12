Uomini e donne Sara ha scelto | le anticipazioni

Dopo settimane di incertezze e discussioni, la tronista Sara Gaudenzi ha annunciato la sua decisione. La giovane ha scelto uno tra i corteggiatori che aveva portato in trasmissione, mettendo fine a un percorso caratterizzato da molti confronti e emozioni. La scelta è stata comunicata durante l’ultima puntata del programma, lasciando gli altri partecipanti e il pubblico in attesa di conoscere il risultato.

Dopo settimane in cui la tensione l'ha fatta da padrona, la tronista Sara Gaudenzi è arrivata ad una scelta. Senza un ingresso trionfale in abito da sera, la romana ha deciso di concludere il suo percorso al fianco di Alessio, l'amico di Ciro. Una scelta che sembrava già scritta e sulla quale in molti aveva insinuato che ci fosse stato anche un accordo pregresso. Una scelta arrivata dopo una puntata ad alta tensione dove si è parlato anche di una rissa sfiorata nei camerini tra il tronista Ciro e Matteo. Forse è stato questo il motivo che ha portato Sara a mettere la parola fine al suo trono? Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Uomini e donne, la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto "sì": le anticipazioni

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana Anania ha scelto Ernesto PassaroSi è concluso ieri il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne, nella nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5...

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha già la scelta I sospetti sul nome

Contenuti utili per approfondire Uomini e donne Sara ha scelto le...

Temi più discussi: Sara: Volevo vedere Alessio ma sono venuta da te, Matteo! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del 2 e del 3 marzo; Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo; Uomini e Donne, il trono di Sara Gaudenzi è una tortura per i fan del programma: la lamentela online.

Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De FilippiIl tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcune tensioni e minacce al centro dello studio: tutte le anticipazioni ... libero.it

Uomini e Donne, colpo di scena: quasi rissa tra Ciro e Matteo dopo i baci di SaraRegistrazione movimentata a Uomini e Donne: dopo i baci di Sara a due corteggiatori la situazione è degenerata fino a un confronto nel backstage ... notizie.it

"Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante" - Elisabetta Canalis - facebook.com facebook

Ispirati da Dio, ma scritti, copiati, tradotti e interpretati da uomini per oltre due millenni. In “Le vie delle Bibbie” Giovanni Maria Vian non racconta solo la storia di un testo sacro: ricostruisce un percorso affascinante e complesso che attraversa lingue, imperi, bibl x.com