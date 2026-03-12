Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmessa in diretta streaming. La trasmissione include segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico. Le anticipazioni indicano che ci saranno confronti tra i partecipanti e nuove interazioni. La puntata di oggi è disponibile anche tramite il canale Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 12 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo confronto a centro studio tra Paola ed Edoardo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Alessio e Debora. Riusciranno i due a sanare le rispettive incomprensioni?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (12 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 2 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Contenuti e approfondimenti su Trono Over

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma, emozioni nel trono over; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026. Show di Tina, urla contro Marina.

Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo 2026: confronto in studio tra Ciro e MartinaUomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Ciro Solimeno discute con Martina, continua il confronto tra Alessio e Debora. mondotv24.it

Uomini e Donne anticipazioni: rissa sfiorata per Ciro e De Filippi smonta l’avversarioMentre gli Over continuano a creare tensioni e di Giorgio Manetti non c'è traccia, Ciro Solimeno si ritrova al centro di un acceso scontro ... gossipetv.com

#UominieDonne: la registrazione di oggi. ATTENZIONE SPOILER!!! Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Queste le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - - TRONO OVER: Si parte dal ritorno facebook

#GemmaGalgani, storica protagonista del trono over di #UominieDonne: dopo essersi innamorata di #MarioLenti, che però la vede solo come amica, riceve una sorpresa da #GiorgioManetti, che vuole tornare insieme a lei x.com