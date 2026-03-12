Università Rendina EssilorLuxottica | Campus visivo programma sanitario e sociale

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Campus visivo è un'iniziativa che unisce due programmi in uno: è al tempo stesso un programma sanitario, perché prevede la donazione di visite oculistiche e di occhiali da vista, ma ancor di più è un programma di natura sociale, perché contribuisce a rimuovere un ostacolo importante alla costruzione del futuro di tanti giovani. Saranno fino a mille gli studenti di Tor Vergata che riceveranno non solo visite oculistiche, ma anche un'opportunità per costruire meglio il proprio futuro". Lo ha detto Andrea Rendina, segretario generale OneSight EssilorLuxottica Italia, partecipando a Roma al lancio di 'Campus visivo', la clinica oculistica temporanea allestita presso l'università Tor Vergata, fino al 27 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

