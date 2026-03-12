Durante il recente Consiglio europeo, il governo italiano ha presentato le comunicazioni di Giorgia Meloni, segnando ancora una volta una mancanza di indicazioni chiare sulla politica estera del paese. La discussione si è concentrata su altri temi, mentre l’Italia non ha fornito dettagli specifici riguardo alle proprie strategie internazionali. La situazione si inserisce in un quadro di assenza di linee guida chiare in ambito diplomatico.

Con le comunicazioni di Giorgia Meloni al parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo, come in tutte le precedenti occasioni da non ricordo più quanti Consigli europei a questa parte, anche ieri abbiamo solennemente certificato il fatto che l’Italia non ha una politica estera. Non ce l’ha il governo, che per consentire a tutti i partiti della maggioranza di votare la stessa risoluzione deve trovare formulazioni talmente vaghe da rendere arduo anche solo capire di cosa parli, come nel caso dell’ormai celebre «sostegno multidimensionale» all’Ucraina. E non ce l’ha l’0pposizione, che a votare un unico testo nemmeno ci prova più, e... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un’Italia senza politica estera nel mondo travolto dalla guerra

Articoli correlati

Leggi anche: Dove va l’Italia in politica estera? Parla Angelo Panebianco

L’Italia ha un’opportunità per ridefinire la propria politica esteraGuardando al passato, negli anni dell’equilibrio bipolare pre-Ue il nostro Paese ha saputo sviluppare, tra mille contraddizioni e opacità, una...

Una selezione di notizie su Un'Italia senza politica estera nel...

Discussioni sull' argomento Referendum, Marina Berlusconi: 'Voterò sì, basta tifoserie da derby'; Decreto bollette, tante misure senza un piano preciso; Iran, la prima settimana divide il mondo. Qual è il ruolo dell’Italia; Venezuela: fuga senza ritorno?.

Italia, senza opinione politicaIl 37% degli adulti non comprende testi complessi, secondo l’Ocse. Università sotto finiziate e lauree svalutate frenano l’ascensore sociale Ci chiediamo spesso perché manchi in Italia una vera ... primaonline.it

Allerta gialla al centro e piogge al nord-est: l'Italia divisa dal maltempoLa Protezione Civile dirama l'avviso per criticità idrogeologica in Lazio e Umbria, mentre venti forti di Maestrale colpiscono la Sardegna e le temperature calano nelle regioni centrali #Malte - facebook.com facebook

Allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo l'Italia ottiene la terza vittoria a questi Giochi. Contro la Svezia, il team azzurro composto da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Giuliana Turra, Angela Menardi e Matteo Ronzani si impone sulla Svezia con il pu x.com