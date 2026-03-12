Questa settimana l’Unione Europea ha approvato una nuova normativa che mira a rendere più facile il rimpatrio dei migranti irregolari presenti nei propri paesi membri. La proposta prevede procedure più snelle e strumenti condivisi tra gli Stati membri per gestire i casi di immigrazione clandestina. La discussione riguarda anche la possibilità di adottare metodi simili a quelli dell’ICE, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e l’apprehension.

Questa settimana l’ Unione Europea ha approvato una proposta per agevolare il rimpatrio dei migranti irregolari sul proprio territorio. Tuttavia questa nuova normativa è apparsa particolarmente controversa, poiché sembra concedere alle autorità europee poteri simili a quelli utilizzati dall’ ICE, gli agenti federali per l’immigrazione. Alcune organizzazioni non governative denunciano la somiglianza tra questo piano e le misure dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense. Qual è la proposta dell’Unione Europea per l’immigrazione?. L’Unione europea, attraverso la proposta nota come Regolamento Ue sui rimpatri, andrebbe a realizzare un «Sistema europeo comune per i rimpatri», volto a rendere le procedure di espulsione più semplici ed efficaci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Unione europea: proposta una nuova normativa per l’immigrazione. Rischio di imitare l’ICE?

Articoli correlati

Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europeaLa decisione di Donald Trump di nominare un inviato speciale per la Groenlandia riaccende le tensioni tra Stati Uniti, Unione europea e Danimarca.

Plusvalenze Juve, Unione europea contro la giustizia sportiva italiana: a rischio le inibizioni di Agnelli e ArrivabeneNe parla SportMediaset: "Il Tar del Lazio, a cui si erano rivolti Agnelli e Arrivabene, ha segnalato di non avere il potere di annullare le sanzioni...

Altri aggiornamenti su Unione europea proposta una nuova...

Temi più discussi: Digital Omnibus: il nodo della definizione di dato personale; L'UNHCR sollecita maggiori garanzie nelle nuove norme dell'UE in materia di rimpatrio - UNHCR; L’UE ha bisogno anche di una search sovrana, ecco perché; Auto Made in EU, l’industria boccia il piano di Bruxelles tra dubbi e accuse di protezionismo. Stellantis: Non basta | Quattroruote.it.

Una proposta creativa per la difesa comune europeaUna via c'è già: ridare vita alla Comunità europea di difesa (Ced). Lo spiega il prof. Federico Fabbrini nel volume L'esercito europeo. Difesa e pace nell'èra Trump (il Mulino) ... ilfoglio.it

Cyber, Europa divisa: Italia e altri Paesi contro l’hub unico per gli incidentiSei dei ventisette Stati membri dell’Unione europea tra cui l’Italia hanno deciso di alzare la voce contro uno dei pilastri del Digital Omnibus, il maxipacchetto di semplificazione normativa digitale ... agendadigitale.eu

Circondarsi di persone negative fa invecchiare rapidamente e comporta il rischio di sviluppare l'infiammazione e conseguenti malattie. Sappiamo che le relazioni sociali sono fondamentali per il benessere psicofisico, ma la loro qualità è un fattore determinant - facebook.com facebook

#EdmonddeRothschild intravede il rischio di una guerra di logoramento regionale x.com