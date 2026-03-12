Unconventional Market al MAXXI

Il 26 aprile, gli spazi dedicati al Mediterraneo presso il MAXXI accoglieranno la nuova edizione di Unconventional Market, un evento che riunisce espositori e visitatori interessati a prodotti e idee innovative. La manifestazione si svolgerà all’interno delle aree espositive del museo, offrendo un’occasione per scoprire novità e tendenze provenienti da diverse parti del Mediterraneo.

Il 26 aprile, gli spazi del Mediterraneo al MAXXI ospitano una nuova edizione di Unconventional Market. Non un semplice market, ma un hub creativo dove la curatela digitale del Marketplace incontra la vivacità dell'evento dal vivo. Il cuore dell'evento è il Creative Collective di Unconventional Market: una selezione di designer, artigiani e brand indipendenti. Per questa edizione, il percorso espositivo si svilupperà su due livelli, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva tra moda, home decor e produzioni artigianali uniche, molte delle quali presentate in esclusiva fisica solo per questa data.