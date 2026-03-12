Una start-up australiana costruisce data center con neuroni umani

Una start-up australiana ha annunciato di aver sviluppato data center che utilizzano neuroni umani. L’azienda ha creato un sistema in cui i neuroni vengono impiegati come parte integrante dell’infrastruttura informatica. Questo approccio mira a offrire una soluzione alternativa ai tradizionali data center, noti per il loro elevato consumo energetico e la richiesta crescente di chip specializzati.

Nell'era dei data center che consumano quantità crescenti di energia e della domanda sempre maggiore di chip specializzati, emerge una strada alternativa: i computer basati su neuroni umani. La start-up australiana Cortical Labs, con sede a Melbourne, ha annunciato la costruzione di due data center "biologici" – uno a Melbourne e uno a Singapore – dotati di chip contenenti cellule neuronali in grado di apprendere e rispondere a stimoli computazionali. Questo segna un passo concreto verso la commercializzazione su larga scala di una tecnologia fino a poco tempo fa confinata ai laboratori accademici. Il nucleo di questi sistemi è il CL1, il computer biologico di punta di Cortical Labs.