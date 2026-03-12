Una farfalla chiamata vanessa dell’ortica, che non si vedeva in Gran Bretagna da molti anni, è ricomparsa recentemente nel paese. Si tratta di un lepidottero con ali marroni e vivaci che ora è di nuovo visibile in alcune zone. La sua presenza rappresenta un ritorno inaspettato dopo un lungo periodo di assenza. La specie si è fatta notare di nuovo tra i fiori e le piante locali.

Una storia di rinascita naturale sta colorando i cieli inglesi: la farfalla vanessa dell’ortica ( Aglais urticae ), elegante lepidottero dalle caratteristiche ali di un marrone intenso, è tornata a popolare il territorio britannico dopo decenni di assenza forzata. Il ritorno di questa specie rappresenta un segnale incoraggiante per gli ecosistemi locali e dimostra come la natura possa recuperare anche dopo devastazioni ambientali significative. La scomparsa della vanessa dell’ortica dall’Inghilterra era stata causata da un’epidemia di grafiosi dell’olmo, una patologia fungina devastante che tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso ha decimato le popolazioni di olmi in tutta Europa e Nord America. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Una specie di farfalla sparita per decenni è riapparsa in Gran Bretagna: il ritorno della Vanessa dell’ortica

Articoli correlati

Il ritorno di Draper: guida la Gran Bretagna nella Coppa DavisSono passati poco meno di cinque mesi dall’ultima apparizione di Jack Draper su un campo da tennis.

Basket: Italia, i 12 per la sfida di ritorno con la Gran Bretagna. Out Diouf, arriva RicciLa FIP ha reso noti i 12 elementi del roster azzurro in vista della partita di domani sera a Livorno contro la Gran Bretagna, valevole per le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gran Bretagna

Cosa significa vedere una farfalla bianca: di quali specie si tratta e perché entrano nelle caseLe farfalle sono insetti che hanno sempre esercitato un forte fascino simbolico sugli esseri umani. In molte culture, per esempio, sono state e vengono tutt'ora considerate messaggere spirituali: in ... fanpage.it

Anche le formiche nel loro piccolo tengono il ritmo. E così entrano in sintonia con i bruchi di farfallaLo studio dell'Università di Torino: le due specie si scambiano favori vitali. E per restare in contatto utilizzano segnali vibroacustici. Ecco come ... corriere.it