Una scuola internazionale del vetro a Malamocco | c' è l' ok del Comune

Il Comune di Malamocco ha dato il via libera alla creazione di una scuola internazionale dedicata alla fusione del vetro, situata nella frazione di Bassanello. La struttura sarà collegata al laboratorio e alla fornace produttiva Berengo di Murano, e rappresenta un nuovo centro di formazione specializzato nel settore del vetro. La scuola intende offrire un percorso formativo dedicato alla lavorazione artistica e tecnica del vetro.

Il progetto della fondazione Berengo di Murano prevede di realizzare laboratori e residenze d'artista, oggi ha ottenuto la variante urbanistica. Scintille in consiglio dato il voto contrario della municipalità del Lido Nascerà a Malamocco, località Bassanello, una nuova scuola internazionale di fusione del vetro (glass casting) collegata al laboratorio e alla fornace produttiva Berengo di Murano. Il progetto della fondazione Berengo, che prevede l'insediamento di laboratori e residenze d'artista funzionali alla scuola, insiste su un ambito di proprietà della fondazione, di circa 4.100 metri quadri, che oggi ha ottenuto dal consiglio comunale la necessaria variante urbanistica.