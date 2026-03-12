Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite | collegamento spot per gli ayatollah – Il video

Durante una recente puntata di “Un giorno da pecora” su Radio Rai, i conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli hanno avuto come ospite Nicola Fratoianni, leader di Avs. Nel corso della trasmissione, Fratoianni ha discusso a lungo del referendum, suscitando una reazione inaspettata da parte di una prof iraniana, che ha interrotto il collegamento, facendo infuriare i conduttori.

In una delle ultime puntate di “Un giorno da pecora”, la fortunata trasmissione di Radio uno Rai, ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli era il leader di Avs, Nicola Fratoianni, che ha parlato a lungo del referendum. I conduttori con l’ospite poi hanno affrontato i temi della guerra in Iran, collegandosi con una professoressa iraniana di storia dell’arte, Heila, che vive in Italia. L’idea della trasmissione era quella di ascoltare il dramma della guerra vissuto da una esule con il racconto in diretta di come sta vivendo in queste ore la sua famiglia che è a Teheran. La testimonianza però si è trasformata in tutt’altro, raggelando i conduttori e perfino Fratoianni. 🔗 Leggi su Open.online

