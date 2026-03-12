ZELO BUON PERSICO (Lodi) "Era una persona normalissima, ma allo stesso tempo speciale". Walter, il cugino di Ferdinando “Rudy” Favia morto nel deragliamento del tram 9 a Milano racconta il loro legame profondo: "Per me era come un fratello. Una persona buona, semplice". Una persona "normale insomma", e quanto anche questo fa sembrare incredibile la sua fine "assurda e inconcepibile. Tragica - sottolinea Walter–, se si pensa che stava andando a fare i documenti per sposarsi con la compagna. Lei per fortuna sta bene". Nel racconto del cugino affiora il ritratto di un uomo semplice e genuino, legato alla famiglia, al lavoro e alla sua comunità. Gesti quotidiani e momenti condivisi che sono diventati memorie all’improvviso preziose, da riscoprire e condividere sul sagrato della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo con gli amici di un tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Una persona buona, amava i Kiss. Per me è stato come un fratello"

