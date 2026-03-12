Una fortezza naturale | perché la geografia protegge l' Iran

L'Iran si trova in una posizione geografica che funge da barriera naturale contro eventuali attacchi provenienti da Stati Uniti e Israele. La sua geografia, caratterizzata da montagne e territori difficili da attraversare, rappresenta una delle principali caratteristiche del Paese. Questa conformazione territoriale viene considerata un elemento strategico che, secondo alcune analisi, contribuisce alla sua capacità di resistenza in un contesto di tensioni internazionali.

Il contesto geografico potrebbe essere uno degli strumenti di difesa più importanti a disposizione dell’Iran nella guerra in corso contro Stati Uniti e Israele. Teheran si trova infatti al centro dell’altopiano iranico, una vasta regione dominata da catene montuose e territori difficili da attraversare. Questa conformazione naturale ha storicamente funzionato come una barriera contro invasioni esterne, trasformando il territorio iraniano in una sorta di fortezza. Le due principali catene montuose - gli Zagros a ovest e gli Elburz a nord - creano inoltre una doppia ulteriore barriera che rende logisticamente complessa qualsiasi operazione militare terrestre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dietro le quinte della geopolitica iraniana

