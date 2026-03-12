Una delle botteghe alimentari più famose di Milano e altre cose buone nel weekend 13 14 e 15 marzo 2026

Terroir Milano, una delle botteghe alimentari più note di Milano, festeggia il suo decimo anniversario nel weekend del 13, 14 e 15 marzo 2026. Aperta nel 2017 in via Macedonio Melloni, è stata creata da Gabriele Ornati, appassionato di prodotti rari e ricercati. Nei tre giorni di celebrazione si terranno eventi e degustazioni per i clienti.

Terroir Milano è una bottega molto particolare che si avvia a compiere 10 anni. Nata nel 2017 in via Macedonio Melloni a Milano, da un’idea di Gabriele Ornati, grande appassionato di prodotti rari e ricercati. In una città veloce nel creare e consumare tendenze, il progetto rappresenta un’eccezione: non segue mode né format replicabili, ma sviluppa nel tempo una visione precisa basata sul concetto di terroir. L’idea di fondo è semplice: ogni alimento di qualità è l’espressione di un territorio, della sua storia e delle persone che lo producono. Il percorso di Ornati nasce da un interesse personale per l’alimentazione naturale e consapevole. Dopo gli studi in statistica informatica, si avvicina al mondo del cibo diventando vegetariano e approfondendo cucina naturale, macrobiotica e medicina cinese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

