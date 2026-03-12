Una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore

Una famiglia ha viaggiato dal Lussemburgo a Napoli alla ricerca di una cura per una bambina che non poteva aprire gli occhi senza dolore. La bambina soffriva di una condizione che impediva l'apertura degli occhi senza fastidio. Il viaggio è stato intrapreso con l’obiettivo di trovare un trattamento che potesse alleviare la sua sofferenza. La ricerca di una soluzione ha portato i genitori in diverse località italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal Lussemburgo a Napoli per trovare una cura e la possibilità di aprire gli occhi senza dolore. È il viaggio della piccola Alessandra (nome di fantasia), una bambina di poco meno di due anni affetta da una rarissima forma di congiuntivite. Il caso è giunto all’attenzione dei sanitari dell’ospedale Santobono di Napoli a metà dicembre scorso. E’ allora che la mamma della piccola ha contattato l’Unità di Oculistica Pediatrica, diretta da Ciro Picardi, chiedendo un parere su una patologia rara che era stata diagnosticata in Belgio. Lì la bimba era arrivata dal Lussemburgo dove la famiglia, di origini italiane, vive da tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore Articoli correlati Bimba di 2 anni non può aprire gli occhi per rarissima malattia, al Santobono le ridanno la vistaBimba di 2 anni colpita da congiuntivite lignea, che crea delle membrane sugli occhi. Leggi anche: Emorroidi, cambia la cura: una tecnica mininvasiva che riduce dolore e recupero Aggiornamenti e notizie su Una cura per la bimba che non poteva... Temi più discussi: Sant’Anna di Como, dimessa bimba nata a 23 settimane con un peso di 600 grammi; Per ogni studio che abbiamo fatto, la sopravvivenza dei bambini è aumentata; Nuova terapia salva tre bambini con una grave leucemia; Straordinario intervento multispecialistico salva bimba nata con una massa grande quanto la testa. Una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza doloreDal Lussemburgo a Napoli per trovare una cura e la possibilità di aprire gli occhi senza dolore. È il viaggio della piccola Alessandra (nome di fantasia), una bambina di poco meno di due anni affetta ... ansa.it Dal Lussemburgo a Napoli per una cura: al Santobono guarita bimba con rarissima malattia agli occhiLa piccola paziente ha meno di due anni, affetta da una forma di congiuntivite che le impediva persino di aprire gli occhi. Conenna. direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon: Noi punto di ri ... msn.com Uccise la madre, era in cura psichiatrica. Ex operaio muore in ospedale: segni sospetti sul corpo x.com Il cancro al pancreas: cos'è la malattia e come si cura. Lo stile di vita da seguire e la grande speranza che arriva dalla Spagna https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/c935fc6a-1e19-11f1-bc05-005056a86fbe/ - facebook.com facebook