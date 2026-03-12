Una cuoca si ribella alla guerra | La battaglia di Emma chiude il cartellone di teatro per famiglie

Una cuoca ha deciso di prendere parola contro la guerra, portando in scena “La battaglia di Emma” della Compagnia Mattioli. L’ultimo spettacolo della stagione si svolgerà domenica 15 marzo al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, chiudendo così il cartellone dedicato a bambini e famiglie. La rappresentazione mira a coinvolgere il pubblico con una narrazione che affronta temi di attualità attraverso il teatro.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Ultimo appuntamento, domenica 15 marzo al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, con il cartellone di spettacoli per bambini e famiglie che propone “La battaglia di Emma” di Compagnia Mattioli. Emma, una cuoca provetta, impastatrice votata a render benessere ai palati e non solo, si ribella fermamente a ciò che per lei è contro natura, a ciò che non ha senso nell’esistenza degli uomini, a ciò che di più codardo non c’è: la guerra. Un piccolo viaggio, poetico e divertente, tra fantasia e realtà, nel mondo del conflitto a uso di piccole donne e piccoli uomini perché siano protagonisti nel futuro di stupefacenti mondi di pace. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

'Roma Teatro' di Cerignola, stagione per famiglie 2026: il cartellone degli spettacoliIl Roma Teatro di Cerignola prosegue anche quest’anno il proprio percorso dedicato alle famiglie.

Un altro big si aggiunge al cartellone di 'Pisa Summer Knights': c'è anche EmmaContinua ad aggiornarsi a colpi di grandi firme il cartellone di eventi del ‘Pisa Summer Knights’ 2026.