Una camicia macchiata di rossetto Un battesimo che finisce male E Cecchini convinto di aver scoperto un crimine | le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 15

Una camicia macchiata di rossetto. Un battesimo che finisce male. E il solito Cecchini convinto di aver scoperto il crimine del secolo. Benvenuti alla nona puntata di Don Matteo 15. Il penultimo appuntamento prima del gran finale va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e contemporaneamente in streaming su RaiPlay. L’episodio si intitola Fedeltà, e non è un titolo scelto a caso: di fedeltà si parla eccome, tra sospetti di tradimento, legami messi alla prova e promesse che vacillano. La quindicesima stagione ci ha accompagnati ogni giovedì sera da gennaio, portando in scena storie di fede, vocazione e perdono. Ma anche di indagini improvvisate e situazioni surreali, perché è proprio questo mix irresistibile a tenere Don Matteo in piedi da tutti questi anni. 🔗 Leggi su Amica.it

