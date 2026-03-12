Una busta celeste sei fiammiferi 78 fedeli Il piano di Francesco Cuoccio per colpire i Testimoni di Geova

Il 1° marzo 2026, nella sala del Regno dei Testimoni di Geova a Bari, si è verificato un episodio che ha interrotto la calma abituale. Una busta celeste, sei fiammiferi e 78 fedeli presenti hanno costituito gli elementi principali di un tentativo di incendio. Nessun danno sono stati riportati, ma l’evento ha attirato l’attenzione sulle circostanze di quanto accaduto.

Dalle telecamere di sorveglianza al Gps della bici a noleggio: l'inchiesta integrale sul "dispositivo micidiale" che poteva causare una strage in via Buccari Il pomeriggio del 1° marzo 2026, la tranquillità della Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Buccari 127, a Bari, è stata turbata da un evento che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia senza precedenti.