Viene organizzato un evento che rende omaggio ai Cranberries e alla voce di Dolores O‘Riordan, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo teatrale interattivo. La serata prevede musica dal vivo e un gioco di ruolo con un delitto da risolvere, tra misteri, sospetti e bugie. È previsto anche un contest dedicato alle voci femminili, che si svolge in parallelo all’evento.

Un omaggio alla musica e all‘eredità artistica di Dolores O‘Riordan e della sua indimenticabile rock band, ma anche uno spettacolo teatrale interattivo, con musica dal vivo, con un delitto da risolvere, tra misteri da scoprire, sospetti e bugie. Sono gli eventi che animeranno la settimana del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Il sipario si alzerà domani alle 20.30 per l’apericena con delitto “Un calice di inganni“, a metà fra teatro, giallo e gioco investigativo: gli spettatori saranno trasformati in protagonisti dell’indagine, come investigatori e testimoni da interrogare. Prenotazioni a [email protected], info allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un tributo ai Cranberries e il contest per voci femminili

