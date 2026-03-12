un treno per riavvicinare cina e corea del nord e non solo geograficamente

Un nuovo collegamento ferroviario diretto tra Pechino e Pyongyang è stato inaugurato, creando un percorso che avvicina le due città. L'apertura di questa linea rende possibile un collegamento più rapido tra Cina e Corea del Nord, senza passaggi intermedi. La notizia interessa direttamente i rispettivi governi e le aziende coinvolte nei trasporti, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

Il collegamento ferroviario diretto tra Pechino e Pyongyang è tornato ad essere realtà, e la cosa non è da sottovalutare. Questa mattina il treno K27 è partito dalla capitale cinese verso quella nordcoreana, ripristinando una rotta sospesa dal 2020 con l’inizio della pandemia, per seguire un tragitto di poco meno di venticinque ore che attraversa il nord della Cina costeggiando il Bohai e prevede una fermata nella città di confine di Dandong, principale porta commerciale tra i due Paesi. Il servizio, che per ora sarà attivo quattro volte a settimana e riservato ai titolari di visti d’affari, rappresenta molto più di una semplice riapertura logistica. 🔗 Leggi su Formiche.net

La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del NordÈ un’operazione delicatissima quella che Lee Jae Myung ha appena tentato di compiere in Cina.

Kim avverte Cina e Usa: la Corea del Nord non è il VenezuelaKim Jong Un ha infatti preso appunti di quanto accaduto a Caracas, delle minacce di Washington, dei mezzi militari impiegati dagli Usa per rimuovere...

