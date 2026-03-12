Un posto al sole le anticipazioni del 13 marzo 2026 | un uomo misterioso contata le gemelle

Il 13 marzo 2026 torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. In questa puntata, un uomo misterioso si presenta e inizia a contattare le gemelle. La serie continua a seguire le vicende di personaggi che vivono a Napoli, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori con nuovi sviluppi. L’appuntamento serale è fissato per il consueto venerdì.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026. Nella puntata precedente del 12 marzo 2026. Giovedì 12 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce con il prendersela anche con Giulia. 🔗 Leggi su Dilei.it

