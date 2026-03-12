Un posto al sole anticipazioni dal 16 al 20 marzo | Roberto discute con Cristina e affronta Greta

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo, Roberto avrà un confronto con Cristina e si troverà a discutere anche con Greta. Marina sarà presente e assisterà senza intervenire mentre Roberto e Cristina si confrontano. La trama si sviluppa in un momento di tensione tra i personaggi principali e vede Marina coinvolta in modo diretto.

Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Le trame settimanali della serie tv partenopea in onda su Rai Tre dal 16 al 20 marzo rivelano che Marina assisterà impotente al confronto tra Roberto e la figlia Cristina. Subito dopo la Giordano si rivolgerà a Greta, che però sembra custodire un gran segreto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: Roberto e Cristina, è scontro. Roberto e Cristina si scontrano sotto gli occhi di Marina, che assiste impotente al litigio tra il suo compagno e la figlia. La Giordano decide allora di mettersi in contatto con Greta, che sembra nascondere qualcosa.