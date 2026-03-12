Un podcast in nome di Ilva Vaccari il progetto di Cgil Cisl Uil

Un podcast promosso dai Coordinamenti Pari Opportunità di Cgil Cisl Uil modenesi, chiamato

Fu una delle tre donne elette in Consiglio comunale a Modena il 31 marzo 1946. Le puntate saranno realizzate da due classi del liceo d’arte Venturi di Modena insieme al Centro Documentazione Donna di Modena Il progetto "8 Marzo 2026" dei Coordinamenti Pari Opportunità di Cgil Cisl Uil modenesi, quest'anno non è dedicato al tema contemporaneo delle condizioni di lavoro delle donne e delle pari opportunità, ma ad un progetto memoria che vuole restituire il profilo di donne del passato che lottarono e si impegnarono per i diritti femminili. In particolare le sindacaliste di Cgil Cisl Uil hanno scelto di ripercorrere la biografia storico-politica di Ilva Vaccari, una delle tre donne elette in Consiglio comunale a Modena il 31 marzo 1946, ricorrendo quest'anno gli 80 anni del voto alle donne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

