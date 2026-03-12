Oggi, presso Ascom Cervia, è stata presentata la Cervia Advantage Card, un nuovo progetto che mira a sostenere il commercio locale e a promuovere il territorio. La card è stata ideata per offrire vantaggi ai clienti e incentivare le attività commerciali della zona. L’iniziativa coinvolge diverse realtà del settore e segna un passo importante per lo sviluppo dell’area.

Con la card diventa possibile integrare nel soggiorno vantaggi e opportunità diffuse tra ristorazione, commercio, servizi e tempo libero, contribuendo a rendere l’offerta turistica ancora più competitiva Oggi, giovedì 12, presso Ascom Cervia, è stata presentata la Cervia Advantage Card, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del commercio locale e alla promozione del territorio. L’iniziativa coinvolge l’intero comprensorio di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, e si pone l’obiettivo di creare una rete tra attività commerciali e servizi che offrono vantaggi, promozioni e opportunità esclusive a residenti, turisti e clienti che scelgono di vivere e frequentare il territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Reggio Calabria: Forza Italia propone funivia Porto-Fortini per rilanciare turismo e valorizzare il territorio.

Approfondimenti e contenuti su Un nuovo progetto per valorizzare...

Temi più discussi: Un nuovo progetto per valorizzare commercio, turismo e territorio: ecco la Cervia advantage card; Un nuovo progetto per valorizzare commercio, turismo e territorio: ecco la 'Cervia advantage card'; Presentazione del libro Progetto Archeologia a Cervia, 1 - Alla ricerca di una città scomparsa; Elezioni a Cervia. L'ex vicesindaco Gianni Grandu: pronto a sostenere il progetto del centrosinistra e il candidato espresso dal Pd.

Un nuovo progetto per valorizzare commercio, turismo e territorio: ecco la Cervia advantage cardCon la card diventa possibile integrare nel soggiorno vantaggi e opportunità diffuse tra ristorazione, commercio, servizi e tempo libero, contribuendo a rendere l’offerta turistica ancora più competit ... ravennatoday.it

Meditazioni Creative: parte un percorso gratuito di consapevolezza per i cittadini di CerviaIl Comune di Cervia propone un nuovo ciclo di incontri dedicati al benessere interiore e alla crescita personale: Meditazioni Creative, un progetto ... ravennanotizie.it

Grazie mille Livorno! Che serata! Cervia, siete pronti! Andiamo! March 7 Pinarella Di Cervia, Rock Planet March 8 Roncade, New Age Club March 10 Milan, Santeria Toscana 31 *UPGRADED* March 11 Langenthal, Old Capitol @thecage - facebook.com facebook