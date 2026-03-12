Un nuovo Lidl più moderno e green al posto del vecchio | apertura in via Ugo La Malfa assunti 5 dipendenti

Oggi a Palermo viene aperto un nuovo supermercato Lidl in via Ugo La Malfa 160-166, sostituendo il vecchio negozio con una struttura più moderna e sostenibile. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, 12 marzo, e nella fase iniziale sono stati assunti cinque nuovi dipendenti. La catena continua così il suo piano di espansione nella regione.

L'insegna sostituisce il supermercato che aveva aperto nella stessa via nel 2010, non più vicino agli standard aziendali. I lavoratori andranno ad affiancare il team già in forza nel punto vendita Lidl Italia prosegue il suo piano di sviluppo in Sicilia e inaugura questa mattina (12 marzo) un nuovo punto vendita a Palermo, in via Ugo La Malfa 160-166. Con questa apertura l’insegna sostituisce il supermercato che aveva aperto nella stessa via nel 2010, non più rispondente agli standard aziendali. L’operazione, inoltre, ha favorito un importante indotto occupazionale, poiché sono stati assunti 5 nuovi collaboratori che affiancheranno il team già in forza alla guida del punto vendita che sarà aperto alla clientela dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

