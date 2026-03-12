Nella tarda serata di mercoledì, un missile ha colpito la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti tra il personale presente. L’attacco ha coinvolto la struttura senza causare danni umani, e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’accaduto. La base rimane operativa e sotto osservazione.

Nella tarda serata di mercoledì, un missile ha colpito la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. «Non ci sono vittime, né feriti tra il personale italiano», ha dichiarato Crosetto. «Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi», il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato con fermezza l’attacco. «Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un missile ha colpito la base italiana a Erbil: nessun ferito

Articoli correlati

Missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Guerra Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun ferito

Contenuti utili per approfondire Un missile ha colpito la base italiana...

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Iraq, missile colpisce base italiana a Erbil: cosa è successo; Un missile ha colpito la base di Erbil; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq.

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil. Crosetto: «Nessuna vittima». Il Nyt: «Una settimana di guerra è costata 11,3 miliardi»Dopo l’attacco alla base in Iraq i militari sono stati spostati in un bunker. Le parole del ministro della Difesa e di Antonio Tajani ... editorialedomani.it

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Siamo al tredicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. Nella notte è stata attaccata la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Le informazioni sono poche, ma si sa che non ci sono morti né feriti: le notizie sulla guerra man mano che arrivano facebook

Missile colpisce la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. "Non ci sono feriti" x.com