Un missile ha colpito la base italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno, il giorno 13. Il ministro della Difesa ha confermato che i militari italiani presenti nella struttura stanno bene. La notizia si inserisce in un contesto di tensione crescente nella regione, mentre la crisi energetica si fa più acuta.

I FATTI PRINCIPALI - Giorno 13 Anche l'Italia coinvolta nella guerra. Un missile colpisce la base del nostro paese nel Kurdistan iracheno. Nonostante l'annuncio di Trump sul rilascio di una parte delle riserve Usa, il petrolio ha superato i 100 dollari al barile. L'Iran ha dichiarato che non consentirà il passaggio di carichi di petrolio a beneficio degli Stati Uniti e dei suoi alleati attraverso lo Stretto di Hormuz, Proprio lì ieri tre navi commerciali sono state colpite. Intanto l'Iraq è costretta a chiudere i suoi terminal petroliferi dopo l'attacco e l'esplosione di due petroliere. Continuano intanto i bombardamenti israeliani e americani su Teheran e Beirut. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "I nostri militari stanno bene". La crisi energetica si aggrava

Articoli correlati

Leggi anche: Un missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "I nostri militari stanno bene"

Erbil, missile colpisce la base italiana. Crosetto rassicura: “Nessuna vittima tra i nostri militari”Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in una fase di forte tensione in Medio Oriente.

Aggiornamenti e notizie su Un missile colpisce la base italiana a...

Temi più discussi: Iraq, missile colpisce base italiana a Erbil: cosa è successo; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Guerra in Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil in Iraq. Crosetto rassicura: Stanno tutti bene; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq.

Contro la base italiana a Erbil un drone e non un missile, distrutto un mezzoCrosetto: 'Nessun ferito'. Tajani: 'Ferma condanna'. Militari italiani in un bunker. Il velivolo potrebbe aver perso quota (ANSA) ... ansa.it

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil. Crosetto: «Nessuna vittima». Il Nyt: «Una settimana di guerra è costata 11,3 miliardi»Dopo l’attacco alla base in Iraq i militari sono stati spostati in un bunker. Le parole del ministro della Difesa e di Antonio Tajani ... editorialedomani.it

I militari italiani stanno tutti bene, dopo l'attacco avvenuto la scorsa notte alla base italiana a #Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha confermato il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. "Il personale era protetto all'interno del bunker quando è avve facebook

#omnibus Un missile ha colpito la base militare italiana ad Erbil: la testimonianza diretta di Francesco Semprini dalla città irachena x.com