Un gol per la memoria Il libro sul Tenente Viola Frigo simbolo di coraggio

Un nuovo libro celebra la figura del Tenente Viola, raccontando la sua storia e il suo contributo. Nel testo si parla di un gol simbolico che diventa un omaggio alla memoria e di Frigo, che rappresenta un esempio di coraggio. Le nuove generazioni si avvicinano alla storia attraverso queste testimonianze, che mettono in luce momenti significativi e personaggi importanti.

Le nuove generazioni toccano da vicino la Storia, quella con la S maiuscola, attraverso due iniziative che rientrano nel progetto "Un gol per la memoria", promosso dal Paperino San Giorgio in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza, l’Aned di Prato e l’associazione per il gemellaggio Prato-Ebensee. Giovedì 19 marzo, alle 18.30, al Circolo di Paperino (via dell’Alloro 14), si terrà la presentazione del libro "Armando Frigo, Tenente Viola (e altri che dettero un calcio al nazifascismo)" di Andrea Mazzoni, volume che ripercorre la storia del calciatore della Fiorentina e ufficiale dell’esercito italiano, simbolo di coraggio e resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un gol per la memoria. Il libro sul Tenente Viola. Frigo simbolo di coraggio Articoli correlati Capannori ricorda Fabio Lucchesi. Ad Artemisia un libro in sua memoria: "Un simbolo per il nostro territorio"Un’opera collettiva dedicata a Fabio Lucchesi, edita dal Comune nella collana ‘Capannori, persone e comunità’ sarà presentata al polo culturale... Fiorentina, in marcia verso il centenario. Da Frigo a Bruno Neri, quei calciatori viola diventati degli eroiFirenze, 29 gennaio 2026 – Nella storia della Fiorentina ci sono anche l’ufficiale eroe, il partigiano caduto in combattimento e il deportato morto... Una raccolta di contenuti su Tenente Viola Argomenti discussi: Un gol per la memoria. Il libro sul Tenente Viola. Frigo simbolo di coraggio; Al circolo di Paperino si ricorda Armando Frigo, calciatore della Fiorentina morto fucilato in guerra.