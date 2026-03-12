Un film sul murales di Maradona vince il Nafafe’

Un film dedicato al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli ha vinto il Nafafe’. Il film mostra lo storico murales che rappresenta il Pibe de Oro e include una scena in cui un anziano indica a un ragazzino la strada per realizzare i propri sogni. La pellicola dura circa tre minuti e si concentra sulla connessione tra l’opera e il quartiere.

Tempo di lettura: 3 minuti Si anima e parla lo storico murales di Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, e indica a un ragazzino la strada per realizzare i suoi sogni. Con questa storia toccante e di speranza, “Il murales dei campioni”, un cortometraggio di Massimiliamo Pacifico, prodotto da Be Line Productions, vince la seconda edizione di Nafafe’ (Napoli Film and Audiovisual Festival), che si è concluso oggi, giovedì 12 marzo, dopo 4 giorni di proiezioni e incontri, al cinema America Hall di Napoli. Dieci i corti selezionati per il concorso sugli oltre mille pervenuti, per una rassegna internazionale interamente dedicata ai cortometraggi, con una giuria composta da oltre duecento ragazzi di alcune scuole superiori di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

