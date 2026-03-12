un drone iraniano ha colpito i serbatoi di petrolio in oman nel porto di salalah

Un drone iraniano ha colpito un deposito di carburante nel porto di Salalah, nel sud dell’Oman. L’attacco ha coinvolto i serbatoi di petrolio presenti nel porto, causando danni alla struttura. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediatamente riconosciute. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Un drone iraniano avrebbe colpito un deposito di carburante nel porto di Salalah, nel sud dell’ Oman. Il video diffuso online mostra il momento dell’impatto di un velivolo senza pilota, il modello Shahed-136, contro un’area di stoccaggio petrolifero all’interno dello scalo portuale, uno dei più importanti hub energetici della regione. Secondo fonti della sicurezza citate dalla Oman News Agency, nelle ultime ore diversi droni lanciati sono stati intercettati e abbattuti dalle difese aeree. Alcuni velivoli, tuttavia, sono riusciti a superare i sistemi di difesa e hanno colpito i serbatoi di carburante nel porto di Salalah. Al momento non sono state segnalate vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

