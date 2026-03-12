Un angolo di Piemonte nel cuore di Roma | la merenda Sinoira arriva al Mercato Trionfale

Nel Mercato Trionfale di Roma, a breve distanza da San Pietro, viene inaugurato un nuovo spazio dedicato alla merenda Sinoira. Si tratta di un angolo di Piemonte che si inserisce tra i banchi storici del mercato, offrendo un assaggio delle tradizioni culinarie della regione. L’apertura di questa postazione intende valorizzare un rito tipico e consolidato.

Nel cuore di Roma, tra i banchi storici del Mercato Trionfale e a pochi passi da San Pietro, prende vita un piccolo spazio capace di raccontare una grande storia di tradizione e convivialità. Si chiama Bottega Popolare ed è il progetto dello chef Antonio Giordano che, nel Box 113, ha scelto di portare nella capitale i sapori autentici della cucina piemontese, la regione da cui proviene. Tra le proposte più curiose spicca la merenda piemontese, un rito conviviale che affonda le radici nelle campagne dell’Ottocento e che lo chef ha deciso di far rivivere ogni venerdì e sabato dalle 18 alle 21 (il sabato su prenotazione). Non si tratta di un semplice aperitivo, ma di un momento di condivisione autentica, capace di trasformare il mercato in un luogo di incontro e convivialità. 🔗 Leggi su Funweek.it

