Un altro record per l’Azienda | due protesi dell’aorta impiantate nello stesso intervento

Un ospedale ha eseguito con successo due impianti di protesi dell’aorta nello stesso intervento, nella stessa sala e nello stesso giorno. Questa operazione rappresenta un nuovo record per l’azienda coinvolta, che continua a distinguersi per le sue capacità nel campo della chirurgia vascolare. L’intervento è stato completato senza complicazioni, dimostrando l’efficacia delle tecniche adottate dal team medico.

Due impianti nella stessa sala operatoria, nella stessa seduta, nello stesso giorno. E un risultato che porta l’Azienda ospedaliera ancora una volta al centro dell’innovazione in chirurgia vascolare. Il nosocomoio compie infatti un nuovo passo in avanti nel trattamento della patologia aneurismatica complessa dell’aorta, grazie al successo di una procedura ad altissima specializzazione che segna un primato europeo. L’équipe del professor Michele Antonello, della Uoc di Chirurgia vascolare diretta dal professor Franco Grego, ha concluso con esito favorevole l’impianto di due endoprotesi branched Gore TAMBE, acronimo di Thoracoabdominal Multibranched Endoprosthesis. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'unico modo per risolvere il restringimento della aorta è intervenire chirurgicamente

