Un 74enne rischia 15mlia euro di multa

Un uomo di 74 anni è stato scoperto alla guida nonostante il divieto di circolazione e un passato di sanzioni. La polizia ha accertato che ha continuato a guidare, nonostante le restrizioni e le multe precedenti. Per questa ragione, potrebbe essere multato con una cifra che arriva fino a 15.000 euro. L'episodio è stato registrato durante un controllo di routine.

Nonostante il divieto di circolazione e una lista di precedenti sanzioni, ha continuato a guidare l'auto. La "corsa" di un uomo di 74 anni residente a Mordano è finita lunedì pomeriggio, quando è incappato in un controllo do una pattuglia della Vallata della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, a Borgo Tossignano. Il conducente non era un volto nuovo né alla locale né alla polizia di Stato. È stato sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, violando gli articoli 80 (omessa revisione) e 214 del Codice della Strada. In base alle attuali norme del Codice della Strada, le multe per il 74enne, per cumulo delle sanzioni amministrative, potrebbe superare i 15. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Alla guida dell’auto sotto fermo: rischia 15mlia euro di multaNonostante il divieto di circolazione e una lista di precedenti sanzioni, ha continuato a guidare l'auto. Leggi anche: Fermato due volte senza patente: rischia fino a 30mila euro di multa