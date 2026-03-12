L’Umbria ha approvato una legge regionale che istituisce un registro dei rider e prevede l’interruzione delle consegne in presenza di condizioni meteorologiche avverse. La normativa riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali e mira a regolamentare le modalità di lavoro in situazioni di emergenza atmosferica. La misura è stata adottata per tutelare i lavoratori durante le ore di lavoro in condizioni difficili.

L’Umbria ha varato una nuova normativa regionale per proteggere i lavoratori delle piattaforme digitali, introducendo un registro dei rider e poteri speciali in caso di condizioni meteo estreme. Questa mossa illumina la frammentazione del quadro normativo italiano, dove tutele come il salario minimo o l’assicurazione dipendono dalla regione di residenza. Mentre a Perugia si punta sulla trasparenza amministrativa, altre aree geografiche hanno già percorso strade diverse: il Lazio ha stabilito limiti al cottimo e indennità per annullamenti, mentre la Toscana si concentra esclusivamente sulla salute e sicurezza fisica. Il risultato è un mosaico disomogeneo che lascia molti aspetti fondamentali, come la retribuzione base, ancora in mano alla legislazione nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: registro rider e stop alle consegne in caso

Articoli correlati

Stop alle consegne ‘spericolate’. Corsi di formazione per i rider. Siglato l’accordo con Just EatL’obiettivo è non vedere più sfrecciare i rider a velocità folle in strada, sui marciapiedi, sulle ciclabili.

Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia: stop anche alle consegne testate a San SalvoAmazon ha deciso di interrompere i piani per le consegne commerciali con droni in Italia, mettendo così fine – almeno per ora – anche alla...

Contenuti utili per approfondire Umbria registro rider e stop alle...

Temi più discussi: L'Umbria ha una sua legge per i rider e i lavoratori digitali: previste anche le ordinanze urgenti; Rider, in Umbria arriva una legge per la sicurezza sul lavoro digitale; Umbria, approvata la prima legge regionale a tutela dei riders; Una legge per la tutela dei rider.

Rider, in Umbria arriva una legge per la sicurezza sul lavoro digitaledi Sara Calini Rafforzare tutele, sicurezza e trasparenza per chi lavora tramite piattaforme digitali, a partire dai rider. È questo l’obiettivo della proposta di legge regionale illustrata dalla cons ... umbria24.it

L'Umbria ha una sua legge per i rider e i lavoratori digitali: previste anche le ordinanze urgentiLa norma approvata in consiglio mira a incrementare la sicurezza dei lavoratori digitali che svolgono la propria attività sul territorio umbro, tutelando la loro dignità, sicurezza e salute ... corrieredellumbria.it

SUSPENDED CHORUS https://teatrostabile.umbria.it/spettacolo/2025-2026-suspended-chorus/ - facebook.com facebook

Umbria, il borgo di Scheggino x.com