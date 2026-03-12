Umbria | incidente sull’A1 e anziano disperso tra

Mercoledì 11 marzo 2026, le squadre di soccorso della provincia di Terni sono intervenute in due situazioni diverse. Un incidente si è verificato sull’autostrada A1, coinvolgendo alcuni veicoli, mentre un anziano è scomparso nel territorio umbro, rendendo necessario un intervento di ricerca. Gli equipaggi hanno lavorato per tutta la giornata per gestire le emergenze.

Un pomeriggio di intenso lavoro per le squadre di soccorso della provincia di Terni, segnato da due interventi distinti avvenuti mercoledì 11 marzo 2026. Sul tratto autostradale A1 nei pressi dell’uscita di Orte si è verificata una cappottata che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, con un conducente ferito affidato al 118. Parallelamente, nella località di Sassofreddo nel territorio di Narni, un uomo ultra settantenne di Civita Castellana è stato ritrovato dopo essersi disperso nei boschi mentre cercava asparagi. Le condizioni atmosferiche hanno giocato un ruolo non trascurabile nello svolgimento degli eventi, con coperto cielo, rovesci di pioggia e una temperatura di 13 gradi centigradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

