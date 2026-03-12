Il 10 marzo 2026 si è svolta la quarta edizione di Up Hotel Training Day presso l’hotel Posta dei Donini a San Martino in Campo. Durante l’evento, è stato annunciato un investimento di 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione degli hotel in Umbria. La giornata ha visto la partecipazione di operatori del settore e rappresentanti istituzionali.

La quarta edizione di Up Hotel Training Day, tenutasi il 10 marzo 2026 presso l’hotel Posta dei Donini a San Martino in Campo, ha segnato un punto di svolta per il turismo umbro. L’incontro ha riunito operatori del settore, istituzioni e partner strategici per definire le priorità future dell’ospitalità regionale. Dal vertice è emersa una visione concreta: nuove risorse finanziarie, un quadro normativo in evoluzione e una spinta decisa verso un’offerta turistica basata sull’esperienza diretta. La Regione Umbria ha annunciato un bando da 2,5 milioni di euro dedicato alla riqualificazione delle strutture ricettive, mentre la Presidente Stefania Proietti ha ribadito l’importanza della ZES come motore economico per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: 2,5 milioni per riqualificare gli hotel

