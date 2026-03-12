Ultimi due giorni del Festival Biblioteca Corpo Vivo

Negli ultimi due giorni si conclude il Festival Biblioteca “Corpo Vivo”, un evento promosso dalla biblioteca Marilia Bonincontro. La manifestazione si concentra sul ruolo delle biblioteche come luoghi di relazioni e sogni interconnessi, attirando visitatori e appassionati interessati a scoprire come questi spazi contribuiscano alla creazione di connessioni culturali e sociali.

, dedicato al ruolo delle biblioteche come patrimonio di relazioni e sogni interconnessi, promosso dalla biblioteca Marilia Bonincontro. Un percorso culturale e sociale che mette al centro il ruolo delle biblioteche come presidi di comunità.