Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, la redazione di Calcio News24 aggiorna in tempo reale tutte le novità del calciomercato estivo. Sono in corso trattative tra diversi club per acquisizioni e cessioni di giocatori, con alcune operazioni già concluse e altre ancora in fase di definizione. Le notizie riguardano trasferimenti, rinnovi e indiscrezioni su possibili movimenti nel mercato. Seguono gli aggiornamenti più recenti di questa giornata.

Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget! Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall’Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l’uomo chiave per lo scudetto» Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu Mercato Inter, Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Una raccolta di contenuti su Ultime notizie

Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Calciomercato live: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta.

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su FresnedaCalciomercato Torino: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Digita per trovare news e video correlati.