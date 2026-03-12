Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Oggi, la redazione di Calcio News24 aggiorna in tempo reale tutte le novità del calciomercato estivo. Sono in corso trattative tra diversi club per acquisizioni e cessioni di giocatori, con alcune operazioni già concluse e altre ancora in fase di definizione. Le notizie riguardano trasferimenti, rinnovi e indiscrezioni su possibili movimenti nel mercato. Seguono gli aggiornamenti più recenti di questa giornata.

Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget! Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall’Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l’uomo chiave per lo scudetto» Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu Mercato Inter, Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS Una raccolta di contenuti su Ultime notizie Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Calciomercato live: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta. Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su FresnedaCalciomercato Torino: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Un momento pieno di emozioni per il giovane chef https://www.ultimenotizieflash.com/curiosita/news-dal-mondo/david-fiordigiglio-emozionatissimo-porta-la-sua-torta-a-papa-leone facebook Il nuovo #InfoDOC è online! Ecco le ultime notizie sul mondo delle #IG >>> federdoc.com/new/wp-content… x.com