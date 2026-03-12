Un ultimatum finanziario ha portato al licenziamento di mille sviluppatori in Blizzard, dopo che Jeff Kaplan, ex game director, è stato costretto a lasciare l’azienda. La decisione deriva da obiettivi di fatturato considerati irraggiungibili, che hanno determinato la fine del suo ruolo. La situazione riguarda quindi un cambiamento drastico all’interno del team di sviluppo.

Un ultimatum finanziario ha segnato la fine dell’era di Jeff Kaplan in Blizzard, costringendo l’ex game director a scegliere tra obiettivi di fatturato irraggiungibili e il licenziamento di mille sviluppatori. La pressione esercitata dal capo finanziario della casa madre ha portato a una riorganizzazione forzata delle priorità creative, spostando le risorse dal gioco stesso verso un campionato esports dalle ambizioni eccessive. L’impatto di questa decisione si è riverberato immediatamente sulla qualità del servizio live e sullo sviluppo del seguito del titolo, accelerando processi che avrebbero dovuto seguire una logica più organica. Oggi l’ex direttore ha abbandonato il colosso tecnologico per fondare uno studio indipendente, puntando su un nuovo progetto che promette di recuperare quella libertà artistica compromessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

