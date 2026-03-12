Uilm Forlì | Luca Francia riconfermato per la battaglia

Mercoledì scorso a Forlì si è svolto il dodicesimo congresso della Uilm, durante il quale è stato confermato Luca Francia come segretario dei metalmeccanici romagnoli. L'evento ha riunito rappresentanti e iscritti dell'organizzazione per discutere delle attività e delle sfide future. La nomina di Francia è stata ufficializzata alla fine dei lavori congressuali.

Mercoledì scorso, nel cuore di Forlì, il dodicesimo congresso della Uilm ha sancito la riconferma di Luca Francia alla guida dei metalmeccanici romagnoli. La fiducia dei lavoratori si è tradotta in un mandato rinnovato per affrontare le sfide del settore industriale locale. L'assemblea, presieduta dai vertici nazionali Enrico Imolesi e Davide Sperti, ha trasformato un semplice atto amministrativo in una dichiarazione d'intenti per il futuro del tessuto produttivo regionale. La scelta non è casuale ma risponde all'esigenza di mantenere una posizione equilibrata ma ferma sulle questioni meritocratiche. Nel contesto di una contrattazione di secondo livello che sta per ripartire, il nuovo mandato si pone come risposta diretta alle richieste degli iscritti e dei simpatizzanti del sindacato.